Claudio Descalzi confermato alla guida di Eni. Sicuri che non si potesse fare altrimenti?

(Di domenica 3 maggio 2020) A meno di miracoli dell’ultim’ora,fine è andata come doveva andare. Perché cambiare il vertice di un’azienda che vede, tra le altre cose, il proprio amministratore delegato imputato per corruzione internazionale in Nigeria e coinvolto in un conflitto di interessi per affari riconducibili a sua moglie? Si risponderà: perché l’accusa non è stata ancora provata da un processo ben lontano dall’essere portato a termine e che la legge anti-corruzione targata Movimento 5 stelle è qui solo un principio da non applicare. Ma avevamo capito che il M5s era diverso e che con tali infamanti accuse, non dico destituire il soggetto seduta stante, ma almenoprima occasione utile accompagnarloporta (e senz’altro con una liquidazione da far impallidire). E invece no. Nonostante qualche mal di pancia interno, ...