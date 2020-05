Chiara Ferragni si vedica di Fedez (Di domenica 3 maggio 2020) Chiara Ferragni e Fedez si sono resi protagonisti di una nuova gag su Instagram. Ma questa volta il rapper non si è molto divertito. Ormai i Ferragnez ci hanno abituati, quasi ogni giorno, a divertenti siparietti familiari o di coppia. Video buffi, gag esilaranti e scherzi da… urlo. A volte ridono insieme, altre se la ride di più l’uno rispetto all’altra. Se ieri mattina Fedez aveva procurato alla moglieArticolo completo: Chiara Ferragni si vedica di Fedez dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Chiara Ferragni Instagram : rimasta ‘senza mutande’ - si vendica con la foto di Fedez in perizoma

Chiara Ferragni invitata agli incontri del Bilderberg -

Chiara Ferragni - Leone chiama papà un altro uomo. La reazione di Fedez spiazza tutti (Di domenica 3 maggio 2020)si sono resi protagonisti di una nuova gag su Instagram. Ma questa volta il rapper non si è molto divertito. Ormai i Ferragnez ci hanno abituati, quasi ogni giorno, a divertenti siparietti familiari o di coppia. Video buffi, gag esilaranti e scherzi da… urlo. A volte ridono insieme, altre se la ride di più l’uno rispetto all’altra. Se ieri mattinaaveva procurato alla moglieArticolo completo:sididal blog SoloDonna

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - Cazafire1 : RT @legendsperrie: chiara ferragni ha quasi 33 anni e sembra una 18enne - xStealMyLou : RT @calumflawIess: “Zayn e Gigi aspettano un figlio!” Chiara Ferragni Fedez - alegonzalezov : Me da risa como se divierte Chiara Ferragni molestando a su esposo. -