Chi sono i congiunti e chi si può andare a trovare da domani: parenti fino al 6° grado, affini fino al 4°. No agli amici (Di domenica 3 maggio 2020) Domenica scorsa, 26 aprile, si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2 in Italia, che scatterà domani, lunedì 4 maggio: dopo poche ore è stato reso disponibile il documento integrale del DPCM 26 aprile che contiene le norme per la ripartenza in Italia, scaricabile a questo link. Il Decreto è davvero molto corposo, e consiste in un totale di 70 pagine, contenenti tutte le norme adottate dal 4 maggio. In merito agli spostamenti il Premier Giuseppe Conte aveva chiarito: “Dal 4 maggio al 18 maggio ci sarà la conferma delle misure di distanziamento: rimarranno all’interno delle Regioni le regole vigenti, va aggiunto soltanto la visita a congiunti. Tra Regioni gli spostamenti sono consentiti solo per urgenze, motivi di salute o lavoro“. Chi sono i congiunti? ... Leggi su oasport Coronavirus in Italia - ultime notizie. Renzi e la frase sui morti di Bergamo : “Se ho offeso qualcuno mi dispiace”. Domani inizia la Fase 2 - il Governo chiarisce : “Tra i congiunti non ci sono gli amici”

Palazzo Chigi chiarisce : “Gli amici non sono affetti stabili”

Fase 2 - ecco chi sono i congiunti e cosa si può fare all’aperto. Palazzo Chigi : niente visite agli amici e alle seconde case (Di domenica 3 maggio 2020) Domenica scorsa, 26 aprile, si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2 in Italia, che scatterà, lunedì 4 maggio: dopo poche ore è stato reso disponibile il documento integrale del DPCM 26 aprile che contiene le norme per la ripartenza in Italia, scaricabile a questo link. Il Decreto è davvero molto corposo, e consiste in un totale di 70 pagine, contenenti tutte le norme adottate dal 4 maggio. In merito agli spostamenti il Premier Giuseppe Conte aveva chiarito: “Dal 4 maggio al 18 maggio ci sarà la conferma delle misure di distanziamento: rimarranno all’interno delle Regioni le regole vigenti, va aggiunto soltanto la visita a. Tra Regioni gli spostamenticonsentiti solo per urgenze, motivi di salute o lavoro“. Chi? ...

Benji_Mascolo : Non sei tu? Sicuramente non sono io e se la matematica non mi inganna 2-1=1 . Indovina chi è l’1 rimasto oltre a me… - matteorenzi : Sono contento che il discorso in #Senato abbia provocato un bel dibattito. Ringrazio chi lo ha apprezzato e chi lo… - LauraPausini : Bisogna guardarli in faccia i lavoratori. Bisogna sapere chi sono le persone che aspettano risposte concrete. Bisog… - sono_selvatica : RT @sono_selvatica: Buongiorno e buona domenica my friends!! Chi mi fa compagnia l’ultimo giorno di quarantena? ?????? #3maggio #Italy #L… - chiccoeri : RT @anto219: Caro @GiuseppeConteIT , lei che sostiene che gli “#amici non sono #AffettiStabili “: io, divorziata da anni, ho alcuni amici c… -