Che Tempo Che Fa, De Luca interviene dal «fratacchione» Fazio e replica a Feltri: «Meridionali inferiori? Dipende da quello che decidiamo di misurare» – Video (Di domenica 3 maggio 2020) Che Tempo Che Fa Il colpo del ko alla vicenda Feltri-meridionali lo sferra Vincenzo De Luca, intervenuto a Che Tempo Che Fa. Il presidente della Regione Campania ha così replicato al direttore di Libero, che in una recente ospita a Fuori dal Coro aveva definito inferiori gli italiani del Sud: “Ho sentito cose intollerabili nei confronti dei meridionali. Ma è mai possibile che ancora oggi qualcuno si possa permettere di dire che i meridionali sono inferiori? Poi, per la verità, dipende da quello che decidiamo di misurare sulla inferiorità”. “Ma è mai possibile che ancora oggi qualcuno si possa permettere di dire che i meridionali sono inferiori? Poi, per la verità, dipende da quello che decidiamo di misurare.”@VincenzoDeLuca a #CTCF da @fabFazio #veniamonoidavoi pic.twitter.com/i1SZGElzeN — Che Tempo Che Fa ... Leggi su davidemaggio Che Tempo che fa - Vincenzo De Luca battezza pure Fabio Fazio : lei fratacchione...

