Che cosa ha detto il Papa emerito su anticristo, matrimoni gay e fecondazione artificiale (Di domenica 3 maggio 2020) Uscirà domani in Germania una nuova biografia, autorizzata, di Joseph Ratzinger scritta da Peter Seewald. Nelle 1.184 pagine del libro, intitolato ”Ein Leben” (“Una vita”) ed edito da Drömer Knaur, il biografo chiede a Ratzinger come spiega una sua frase contenuta in un’omelia e la risposta del Papa emerito, anticipata da alcuni siti americani è diventata virale per le cose che dice su matrimonio gay e fecondazione artificiale. Secondo alcuni osservatori conservatori delle vicende vaticane, la risposta contiene anche le ragioni delle dimissioni di Benedetto XVI dal soglio pontificio: Ecco lo scambio: Domanda di Peter Seewald: «Una frase dell’omelia sull’inizio del suo pontificato è stata particolarmente ricordata: ”Pregate per me che io non fugga davanti ai lupi”. Prevedeva tutto quello che le sarebbe ... Leggi su linkiesta Il virologo Silvestri : "Ecco che cosa serve nella Fase 2"

L'inversione totale dei vescovi italiani. Che cosa succede in una Cei disorientata

La grande trappola del "confine". Che cosa non si potrà fare qui (Di domenica 3 maggio 2020) Uscirà domani in Germania una nuova biografia, autorizzata, di Joseph Ratzinger scritta da Peter Seewald. Nelle 1.184 pagine del libro, intitolato ”Ein Leben” (“Una vita”) ed edito da Drömer Knaur, il biografo chiede a Ratzinger come spiega una sua frase contenuta in un’omelia e la risposta del, anticipata da alcuni siti americani è diventata virale per le cose che dice suo gay e. Secondo alcuni osservatori conservatori delle vicende vaticane, la risposta contiene anche le ragioni delle dimissioni di BeneXVI dal soglio pontificio: Ecco lo scambio: Domanda di Peter Seewald: «Una frase dell’omelia sull’inizio del suo pontificato è stata particolarmente ricordata: ”Pregate per me che io non fugga davanti ai lupi”. Prevedeva tutto quello che le sarebbe ...

LucaBizzarri : No vax prima che esista il vax. Una cosa ho capito dei grillini (pure ex): non amano i dubbi. Appena hanno un dubbi… - 6000sardine : Siamo vicini e rilanciamo l’appello di #GiovannaBotteri, attaccata per il suo look, risponde: 'Mi piacerebbe che la… - giorgio_gori : 50mila test al giorno, io divento matto. Com’è possibile che questa cosa non si possa fare anche in Lombardia? ?… - sandro_rosco : @Vatenerazzurro1 Mi posti le parole esatte di Lotito che ha detto questa cosa? - EmanueleForlani : Chissà cosa ne pensano veramente quelli del @pdnetwork ad esempio. Davvero credete che l'emergenza consenta questo? #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Epidemia e scorte, di che cosa pensiamo di avere davvero bisogno? Corriere della Sera Da domani graduale riapertura in Sicilia Blocco ai rientri dal Nord e niente amici

Parte la fase 2. Occhio a divieti e permessi. È un banco di prova per tutti VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO - In Sicilia da domani parte la "graduale riapertura". L'ordi ...

“Care”: è partita la grande raccolta della nuova emoji

Che cosa ha in più questa emoji e, già che ci siamo, anche tutte le altre che, poco a poco, ma con incedere comunque risoluto, hanno esautorato ogni precedente modo di dire “mi piace”, “amo questo”, ...

Parte la fase 2. Occhio a divieti e permessi. È un banco di prova per tutti VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO - In Sicilia da domani parte la "graduale riapertura". L'ordi ...Che cosa ha in più questa emoji e, già che ci siamo, anche tutte le altre che, poco a poco, ma con incedere comunque risoluto, hanno esautorato ogni precedente modo di dire “mi piace”, “amo questo”, ...