Caterina Balivo | l’annuncio sui social | “Devo ripartire ma ho un male dentro…”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 maggio 2020) Ritorna Vieni da me su Rai Uno Dopo quasi due mesi di stop, nel primo pomeriggio di Rai Uno torna Vieni da me. Agli inizi di marzosi è dovuta fermare perché i vertici di Viale Mazzini decisero di sospendere momentaneamente il format. Uno stop che aveva coinvolto altre trasmissioni televisive come Detto Fatto, L’Eredità e i Soliti Ignoti – Il Ritorno sostituiti con delle repliche. Nel frattempo la 40enne originaria di Secondigliano ha creato un nuovo programma su Instagram, My Next Book in collaborazione col marito Guido Maria Brera. Giorni fa, invece, la conduttrice campana ha annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo anche se il suo umore non è dei migliori.torna in tv ma con dolorenon è del tutto felice di tornare in televisione con Vieni da me. Per quale motivo? La conduttrice ...