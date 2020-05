Capodimonte | il calendario per la riapertura di Real Bosco e Museo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 maggio 2020) Riaprirà al pubblico il 18 maggio ildi, ilsarà invece visitabile a partire da martedi’ 2 giugno. Napoli ritroverà così nella seconda metà del mese uno dei suoi luoghi identitari e di ritrovo. La direzione ha giò diffuso le regole di comportamento richieste per accedere alla grande area verde con l’invito ad osservare scrupolosamente le disposizioni sanitarie di contenimento del contagio da Covid-19: divieto di assembramenti, distanziamento sanitario, uso obbligatorio della mascherina. Vietati naturalmente l’attività sportiva di squadra e fare pic nic. Il, che si estende per 134 ettari è un parco pubblico ad ingresso libero, bene culturale Unesco. Sul web del,(www..beniculturali.it) in attesa dellaprosegue da due mesi ...