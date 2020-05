Cambiamenti climatici | ‘se perdiamo gli insetti tutto potrebbe collassare’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Poco più di un anno fa mi occupai del dramma della drastica diminuzione degli. Lo spunto era tratto da uno studio del biologo americano Brad Lister che aveva scoperto che in una foresta pluviale portoricana glisi erano ridotti del 98% rispetto a 35 anni prima. Trascorre appunto poco più di un anno e la scomparsa in atto degliriceve purtroppo una conferma da parte di un team di ricercatori tedeschi, russi e olandesi in un articolo pubblicato su Science e riguardante questa volta il mondo intero. Infatti gli scienziati non hanno svolto una ricerca autonoma, ma hanno analizzato 166 ricerche svolte su 1.676 diversi siti del pianeta. Risultato della comparazione: gliterrestri diminuiscono dello 0,98% all’anno. In controtendenza, gliche invece vivono in ambienti acquatici sembrano aver registrato un aumento medio ...