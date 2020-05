“Call me”, la hit del film American Gigolò compie 40 anni (Di domenica 3 maggio 2020) ‘Call Me’ è il brano di maggiore successo del gruppo BLONDIE, band che vedeva alla voce la cantante Debbie Harry, ideatrice del gruppo assieme al chitarrista Chris Stein. Il singolo ha visto la luce ben quarant’anni fa. Nel 1980 rimase al primo posto in classifica da fine aprile a fine maggio e fu il tema portante di American Gigolò, di Paul Schrader, con l’allora giovanissimo sex-symbol Richard Gere. Fu composto da Giorgio Moroder in collaborazione con Debbie Harry. La base musicale della canzone, Man Machine, fu composta dallo stesso Moroder ed è servita alla Harry da base per comporne testo e melodia. Il risultato fu la canzone di grande successo nota a tutti ancora oggi. Debby Harry ha sottolineato che gran parte del testo è nato guardano le prime scene del film: “Quando lo stavo scrivendo, ho immaginato la scena iniziale, ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 3 maggio 2020) ‘Call Me’ è il brano di maggiore successo del gruppo BLONDIE, band che vedeva alla voce la cantante Debbie Harry, ideatrice del gruppo assieme al chitarrista Chris Stein. Il singolo ha visto la luce ben quarant’fa. Nel 1980 rimase al primo posto in classifica da fine aprile a fine maggio e fu il tema portante diGigolò, di Paul Schrader, con l’allora giovanissimo sex-symbol Richard Gere. Fu composto da Giorgio Moroder in collaborazione con Debbie Harry. La base musicale della canzone, Man Machine, fu composta dallo stesso Moroder ed è servita alla Harry da base per comporne testo e melodia. Il risultato fu la canzone di grande successo nota a tutti ancora oggi. Debby Harry ha sottolineato che gran parte del testo è nato guardano le prime scene del: “Quando lo stavo scrivendo, ho immaginato la scena iniziale, ...

_Call_Me_Liv : RT @VJimmyV: Non è 'dittatura del politically correct', è incapacità e poca intelligenza comica di fare ridere senza risultare offensivi. - nucler_sk : RT @ShubhankarShek5: ex - call me ASAP Me - vo to tu pehele se hee hai. - niallismydreamj : RT @voidxfanboy: siamo tutti d’accordo nel dire che call me by your name sia uno dei migliori film mai esistiti?? #CallMeByYourName https… - niallismydreamj : RT @AbbraccioHarrry: CERCASI FAN DI one direction sherlock merlin marvel skam call me by your name perché vi voglio in tl ?? so seguimi… - AbbraccioHarrry : CERCASI FAN DI one direction sherlock merlin marvel skam call me by your name perché vi voglio in tl ?? so seguimi e ricambio! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Call me”