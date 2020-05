Calcio, il ministro dell Sport Horst Seehofer favorevole alla ripresa della Bundesliga (Di domenica 3 maggio 2020) Sono giorni di decisioni e di riflessioni sul tema “Calcio si o Calcio no”. In Germania sembra che i segnali portino a una ripresa del campionato nonostante la presenza della pandemia. A mostrarsi favorevole al ritorno in campo dei calciatori è il ministro dell’Interno con delega allo Sport Horst Seehofer che, intervistato dalla Bild, ha dichiarato: “Trovo plausibile il programma proposto dalla Lega e sostengo un riavvio a maggio“. Ovviamente non mancano le criticità e una tra queste l’eventualità di alcuni casi di positività è quella che desta le maggiori preoccupazioni, come è già accaduto per alcuni giocatori del Colonia in preparazione: “Se c’è un caso di coronavirus all’interno di una squadra o del suo staff, il club nel suo insieme, e forse anche la squadra contro la quale ... Leggi su oasport Spadafora ribadisce : «Non sono il ministro del Calcio»

Parole Spadafora - Alvino : "Il ministro ha ingaggiato una battaglia personale contro il calcio"

FOTO – Il Ministro Spadafora chiarisce la situazione sul calcio e gela tutti (Di domenica 3 maggio 2020) Sono giorni di decisioni e di riflessioni sul tema “si ono”. In Germania sembra che i segnali portino a unadel campionato nonostante la presenzaa pandemia. A mostrarsial ritorno in campo dei calciatori è il’Interno con delega alloche, intervistato dBild, ha dichiarato: “Trovo plausibile il programma proposto dLega e sostengo un riavvio a maggio“. Ovviamente non mancano le criticità e una tra queste l’eventualità di alcuni casi di positività è quella che desta le maggiori preoccupazioni, come è già accaduto per alcuni giocatori del Colonia in preparazione: “Se c’è un caso di coronavirus all’interno di una squadra o del suo staff, il club nel suo insieme, e forse anche la squadra contro la quale ...

lucianonobili : Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripar… - rtl1025 : ?? 'Gli allenamenti delle squadre di #calcio non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato pe… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Contagi: male la Russia, bene la Germania: ministro sport pensa a ripartenza… - Massimo99494070 : @MarcoIaria1 Purtroppo abbiamo un Ministro dell' Sport che non sa cosa sia lo sport!!!!!!! Guardate il suo curricul… - apetrazzuolo : GERMANIA - Il ministro dello Sport favorevole alla ripartenza -