Calcio | Igli Tare | “La Fifa ha detto che i campionati vanno chiusi entro la fine

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020) E’ notizia di oggi quella relativa alla ripresa degli allenamenti individuali a partire da domani delle squadre del campionato. Una Circolare del Ministero dell’Interno ha dato di fatto il via libera alla preparazione in strutture pubbliche e private. Tuttavia, come confermato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, le possibilità che si possa tornare in campo per giocare il campionato non sono molte. In casa Lazio, delle risposte importanti arrivano dal direttore sportivoche, ai microfoni di Sky Sport, ha offerto diversi spunti: “Gli allenamenti individuali? Ripartiremo mercoledì. Con la nuova ordinanza forse anche per domani se riusciamo a fare i test prima di iniziare le attività. Dobbiamo assolutamente fare i test sierologici, poi possiamo ripartire“. E sulle voci circa uno stop del campionato: “Non siamo ...