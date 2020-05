Calabria e governo al rush finale (Di domenica 3 maggio 2020) Siamo al rush finale. Lo scontro tra la Regione Calabria e il governo, aperto dall'ordinanza della presidente della Regione, Jole Santelli, che nella tarda serata di giovedì scorso ha allargato le maglie delle restrizioni, con la possibilità del servizio ai tavoli all'aperto per bar, ristoranti e agriturismi, domenica mattina ha registrato la decisione del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che d'intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato gli atti all'avvocatura generale dello Stato per impugnare il provvedimento. La decisione, però, è accompagnata da una sorta di ultimatum: il ricorso del governo non verrà depositato qualora la governatrice Santelli, nelle prossime ore, dovesse revocare l'ordinanza sulle riaperture di bar e ristoranti all'aperto. L'invito, in ogni caso, sembra destinato a cadere nel vuoto. ... Leggi su agi Coronavirus - ecco perchè la Calabria non ha sbagliato a ripartire : il virologo Crisanti e Lucia Annunziata inchiodano il Governo - “ripartire da dove ci sono meno casi”

Scontro Calabria-Governo - Boccia : “Se Santelli non ritira l’ordinanza - sa cosa succede…”

Pesca del tonno rosso - Sicilia e Calabria unite : "Il Governo riveda le quote" (Di domenica 3 maggio 2020) Siamo al. Lo scontro tra la Regionee il, aperto dall'ordinanza della presidente della Regione, Jole Santelli, che nella tarda serata di giovedì scorso ha allargato le maglie delle restrizioni, con la possibilità del servizio ai tavoli all'aperto per bar, ristoranti e agriturismi, domenica mattina ha registrato la decisione del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che d'intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato gli atti all'avvocatura generale dello Stato per impugnare il provvedimento. La decisione, però, è accompagnata da una sorta di ultimatum: il ricorso delnon verrà depositato qualora la governatrice Santelli, nelle prossime ore, dovesse revocare l'ordinanza sulle riaperture di bar e ristoranti all'aperto. L'invito, in ogni caso, sembra destinato a cadere nel vuoto. ...

g_falcomata : In #Calabria ordinanza regionale illegittima, illogica e irresponsabile. Non si scherza con la salute dei cittadini… - fattoquotidiano : Covid, in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli: “Nelle nostre città se… - NicolaMorra63 : Le ordinanze delle Regioni dovevano essere coerenti con le misure prese dal governo. Ma chi non vuole capire non c… - CasaDoppioni : @fra_n_c_e_s_c_a @TgLa7 Le tensioni le sta creando questo governo di incapaci. Ps ieri in Calabria, ZERO CONTAGI. C… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #Calabria e governo al rush finale sull'ordinanza che riapre ristoranti e bar. -