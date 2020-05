(Di domenica 3 maggio 2020)e Carrie SymondsilWilfred Lawrie Nicholas. In particolare il terzo nome, Nicholas, è stato sceltoun tributo ai- Nick Price e Nick Hart - cheil primo ministro britannico quando era ricoverato con il corona. Lo riferisce la Bbc.La nascita del bambino, mercoledì, è arrivata poche settimane dopo cheè stato dimesso dall’ospedale, lo scorso 9 aprile.La scelta del nome è stata resa pubblica dalla stessa Carrie Symonds, 32 anni, l’ex responsabile delle pubbliche relazioni del Partito Conservatore che il premier britannico sposerà nei prossimi mesi dopo aver divorziato l’anno scorso dalla seconda moglie Marina Wheeler.Symonds, in un messaggio diffuso via Istagram e corredato da una foto del piccolo, ha svelato che il bimbo è nato ...

MediasetTgcom24 : Gb, la dedica di Boris Johnson ai medici che lo hanno salvato: 'Il loro nome a mio figlio' #borisjohnson… - Corriere : Ecco Wilfred, il figlio di Boris Johnson: il nome è un omaggio ai dottori che hanno salvato BoJo - SkyTG24 : Coronavirus Uk, Boris Johnson: 'Ricevevo litri e litri di ossigeno' - alessita_1994 : Usa,Russia e Inghilterra sono sotto lockdown ma Trump,Putin e Boris Johnson sono dei grandi. Italia in lockdown= C… - gmslongo : RT @HuffPostItalia: Boris Johnson ha chiamato il figlio come i medici che l'hanno curato dal virus -

Boris Johnson e Carrie Symonds hanno chiamato il figlio Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. In particolare il terzo nome, Nicholas, è stato scelto come un tributo ai medici - Nick Price e Nick Hart - che ...Londra, 03 mag 10:08 - (Agenzia Nova) - Sono serviti “litri e litri di ossigeno” per tenere in vita il premier britannico, Boris Johnson. È lo stesso capo del governo di Londra ad affermarlo in un’int ...