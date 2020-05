Boris Johnson e la battaglia contro il Coronavirus | Medici pronti alla mia morte

(Di domenica 3 maggio 2020) A un passo dal sipario finale: con la salute che precipitava a vista d’occhio, i polmoni a corto di aria, ipreparati al peggio e «un piano, tipo quello per ladi Stalin», già pronto...

Boris Johnson: «Ho avuto paura, avevano una strategia per uno scenario tipo morte di Stalin» - Coronavirus Uk, Boris Johnson: 'Ricevevo litri e litri di ossigeno' - Coronavirus, Boris Johnson racconta momenti più duri della malattia: "Sapevo che esisteva un piano B se le cose fossero andate male"

A un passo dal sipario finale: con la salute che precipitava a vista d’occhio, i polmoni a corto di aria, i medici preparati al peggio e «un piano, tipo quello per la morte di Stalin», già pronto a sc ...Il vaccino per il coronavirus sviluppato da una partnership tra lo Jenner Institute della Oxford University e la società IRBM di Pomezia verrà prodotto e distribuito in esclusiva dalla multinazionale ...