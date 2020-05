Bonaccini (governatore Emilia Romagna): «Ecco perchè ho riaperto il calcio» (Di domenica 3 maggio 2020) Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport: queste le sue parole Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport motivando la scelta di riaprire il calcio. Le sue parole. RIAPERTURA – «Abbiamo agito nel pieno rispetto del decreto e delle specificità del ministro con il quale ieri mi sono sentito al telefono». BUONSENSO – «Noi abbiamo usato il buonsenso, prima di arrivare all’ordinanza ho parlato con i dirigenti di Bologna e Sassuolo e ci siamo trovati immediatamente su un punto, l’evidente riduzione del rischio se i calciatori si alleneranno individualmente e secondo criteri molto precisi in spazi chiusi e protetti piuttosto che in un parco pubblico. Mi ha fatto piacere che alcuni colleghi siano approdati con ... Leggi su calcionews24 Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna) dà ok agli allenamenti : Parma e Spal attendono i protocolli

Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport motivando la scelta di riaprire il calcio. Le sue parole. RIAPERTURA – «Abbiamo agito nel pieno ...

Calcio, Bonaccini: buonsenso, sicurezza così ho riaperto in Emilia

Roma, 3 mag. (askanews) - Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è stato il primo Governatore ad andare contro le disposizioni del Governo, liberando gli allenamenti dei calcia ...

