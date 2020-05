Bologna: commercianti, professionisti, ex politici protestano contro il lockdown (Di domenica 3 maggio 2020) Secondo gli organizzatori dell'iniziativa i recenti Dpcm che hanno limitato le libertà di movimento dei cittadini non sarebbero giuridicamente legittimi Leggi su firenzepost (Di domenica 3 maggio 2020) Secondo gli organizzatori dell'iniziativa i recenti Dpcm che hanno limitato le libertà di movimento dei cittadini non sarebbero giuridicamente legittimi

BOLOGNA – Partita con un tamtam su Facebook come simbolica ‘riunione di condominio contro le misure restrittive imposte dal Governo’, ha attirato diverse decine di persone una manifestazione di protes ...

Commercianti e osti, protesta in piazza (a distanza)

Tornano le proteste in piazza. Ieri mattina, sul Crescentone, commercianti, professionisti e diversi ex politici di destra si sono radunati con mascherine e a distanza di sicurezza per protestare cont ...

