BOLLETTINO LOMBARDIA 3 MAGGIO Dati coronavirus | +526 casi 42 morti | migliora Milano

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 42 morti in 24h, +526 contagiati - BlitzQuotidiano : Coronavirus, in Lombardia giù contagi e morti ma aumentano i ricoverati - GiornaleNavigli : Sono 77.528 i contagiati in Lombardia, con un aumento di 526 persone in un giorno. +80 i ricoveri.… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Lombardia: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Coronavirus Lombardia, i numeri: 526 nuovi positivi, 42 deceduti e 417 guariti: Come ogni giorno la Regione Lombard… -

BOLLETTINO LOMBARDIA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : BOLLETTINO LOMBARDIA