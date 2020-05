Bollettino del San Pio, 80 tamponi effettuati: ci sono tre nuovi positivi in provincia (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ecco il comunicato dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. “Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 80 tamponi, dei quali nr. 1 dall’esito incerto e 6 positivi. Dei sei positivi, 3 rappresentano nuovi casi relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 3 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata”. L'articolo Bollettino del San Pio, 80 tamponi effettuati: ci sono tre nuovi positivi in provincia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - il bollettino del 3 maggio – Continua l’andamento positivo - anche i decessi in calo

Coronavirus - il bollettino delle 18 : continua il decremento dei positivi - in calo anche i decessi

Coronavirus Italia - gli ultimi aggiornamenti : il bollettino del 3 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ecco il comunicato dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. “Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 80, dei quali nr. 1 dall’esito incerto e 6. Dei sei, 3 rappresentanocasi relativi a soggetti residenti nelladi Benevento, mentre gli altri 3 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata”. L'articolodel San Pio, 80: citreinproviene da Anteprima24.it.

Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - SkyTG24 : #Coronavirus ?? Il bollettino nazionale della #ProtezioneCivile aggiornato alle 18 del 3 maggio I dettagli ??… - La__giornalista : RT @agenzia_nova: 81.654 persone sono guarite dal #coronavirus nel nostro Paese. Per 27 giorni consecutivi cala il numero di persone ricove… - petro_francesco : RT @agenzia_nova: 81.654 persone sono guarite dal #coronavirus nel nostro Paese. Per 27 giorni consecutivi cala il numero di persone ricove… -