Boccia | Da domani in 50mila punti vendita mascherina a 0 50 cent

Lecce, 3 mag. (Adnkronos) - "Da domani mattina 50mila punti vendita in Italia venderanno le mascherine chirurgiche a 0.50 centesimi ciascuna". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia in una diretta Facebook con il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. "Parlo delle mascherine chirurgiche", ha precisato. "Quelle cosiddette di comunità si possono fare in casa oppure possono essere vendute da produttori liberi. Due mesi fa - ha ricordato - abbiamo scoperto tutti che le mascherine erano una rarità perché in Italia non le produceva nessuno. Ora invece iniziano ad esserci". Infine ha evidenziato che "mentre facevamo il sacrificio di restare a casa, i posti in terapia intensiva venivano quasi raddoppiati, abbiamo rafforzato l'organizzazione territoriale sanitaria italiana".

