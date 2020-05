Bill Gates chiama Conte per congratularsi dell’Italia nella lotta al Coronavirus (Di domenica 3 maggio 2020) Una breve telefonata nel pomeriggio, per ribadire l’impegno comune nella lotta al Coronavirus. Di questo hanno parlato ieri il premier Giuseppe Conte e Bill Gates, principale fondatore di Microsoft. L’imprenditore americano, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, “ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini”. Nonostante fantasiosi complotti e attacchi personali, Gates, tramite la sua Fondazione, ha finanziato con cifre astronomiche ricerche per combattere Hiv, malaria, polio. Ora è il turno del Covid-19, per il quale sta già sostenendo i principali studi su un vaccino. Cooperazione globale contro il Coronavirus L’informatico Gates e il Presidente del Consiglio hanno inoltre discusso della ... Leggi su thesocialpost Vaccino e virus - questo è uno scandalo. Conte nega i soldi all'azienda italiana - quanti milioni regala a Bill Gates

Bill Gates chiama Conte : pronti a collaborare per trovare il vaccino

