Barbieri, parrucchieri e centri di estetica, la guerra di Russo: “Basta. Riapriamoli” (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Le (dis)ordinanze del presidente De Luca hanno arrecato già troppi danni all’economia campana. Ora che la cosiddetta Fase 2 partirà, sarà necessario riaprire, già da domani, parrucchieri, Barbieri, centri di estetica e negozi di toelettatura. Con regole e prescrizioni certe ma ora occorre riaprire”. Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio Regionale di Forza Italia. “Su appuntamento, un cliente alla volta e con le dovute precauzioni. Così parrucchieri, Barbieri e centri di estetica possono riaprire. Non ha senso tenerli chiusi. Ci sono tante altre attività a diretto contatto con il cliente che sono aperte. Servono paletti normativi e dispositivi di protezione individuale adeguati. Il resto lo farà il buonsenso dei cittadini campani”, spiega ... Leggi su anteprima24 Piemonte : bonus per barbieri - parrucchieri e non solo

Dpcm Fase2 : barbieri e parrucchieri impugnano al Tar del lazio le disposizioni che bloccano la loro attività

