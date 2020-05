Barbara D’Urso attaccata | sociologo ammette | “Mai limitare l’espressione”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 3 maggio 2020)D’Urso nella bufera delle critiche,: “Mail’espressione” Grande protagonista della televisione italiana, sempre nell’orecchio del ciclone, tanto amata dal pubblico e dai social quanto criticata:D’Urso è la regina del piccolo schermo. Le polemiche che hanno coinvolto la conduttrice di Live Non è la D’Urso hanno portato alla nascita di una petizione controD’Urso e i suoi programmi. Su Eva 3000 ilMoreno Amantini ha dichiarato che per quanto lui non sia un fan delle sue trasmissioni e per quanto non apprezza alcune scelte stilistiche diD’Urso, “trovo che lanciare una petizione per far chiudere un programma sia quanto di più anti democratico possa esistere”. Secondo il, infatti, togliere la libertà di espressione non va mai ...