Avvocato vestito come la Morte per esortare i bagnanti a liberare le spiagge VIDEO

Un Avvocato vestito come la Morte ha passeggiato lungo le spiagge della Florida. Il suo "macabro" scopo? Semplicemente sollecitare le persone a restare a casa. La sua è una bizzarra protesta sotto le spoglie di Grim Reaper per far capire alle persone che il Covid è pericoloso, e bisogna stare a casa. Avvocato vestito come la Morte: intervista ai media locali L'Avvocato Daniel Uhlfelder ritiene che aver allentato la presa circa ol blocco in Florida prolungherà l' epidemia di coronavirus. Quindi, ha deciso di portare il suo messaggio là fuori travestendosi da Morte stesso e camminando senza vergogna lungo la spiaggia. Durante un'intervista ai giornali locali, l'Avvocato vestito come la Morte, ha dichiarato: "il mio scopo è cercare di fare il punto della situazione. Questo perché penso che sia prematuro che ...

