Avete mai visto la moglie di Pupo? Sono sposati da 46 anni [FOTO] (Di domenica 3 maggio 2020) Non ha mai nascosto la sua particolare vita familiare, Enzo Ghinazzi in arte Pupo. Reduce dal successo del GF Vip, il presentatore e cantante è intervenuto a Domenica In per raccontare ancora una volta la sua esperienza; sposato con la moglie Anna Ghinazzi, non ha mai interrotto la sua relazione con la compagna e manager Patricia. Ancora oggi, nonostante la quarantena, trova il modo di dividersi tra le due: complice i permessi concessi per lavoro, non è difficile dividersi tra le due donne. Una situazione che non è libera da inevitabili gelosie, ma che la storica partner del musicista ha ormai accettato da tempo. Anna Erli oggi Ghinazzi ha sposato Pupo nel lontano 1974, ormai ben 46 anni fa. All’epoca giovanissimi, la donna era incinta, e portò l’allora aspirante cantante sull’altare poco prima che lui partisse per il militare. La poligamia ... Leggi su velvetgossip Avete mai visto il figlio del Premier Giuseppe Conte? Il 13enne Niccolò è identico al padre [FOTO]

Avete mai visto la casa di Tina Cipollari? Una villetta accogliente e immersa nel verde (FOTO)

“WoooW - che figo!” - il presidente Conte (da giovane) come non lo avete mai visto (Foto) (Di domenica 3 maggio 2020) Non ha mai nascosto la sua particolare vita familiare, Enzo Ghinazzi in arte. Reduce dal successo del GF Vip, il presentatore e cantante è intervenuto a Domenica In per raccontare ancora una volta la sua esperienza; sposato con laAnna Ghinazzi, non ha mai interrotto la sua relazione con la compagna e manager Patricia. Ancora oggi, nonostante la quarantena, trova il modo di dividersi tra le due: complice i permessi concessi per lavoro, non è difficile dividersi tra le due donne. Una situazione che non è libera da inevitabili gelosie, ma che la storica partner del musicista ha ormai accettato da tempo. Anna Erli oggi Ghinazzi ha sposatonel lontano 1974, ormai ben 46fa. All’epoca giovanissimi, la donna era incinta, e portò l’allora aspirante cantante sull’altare poco prima che lui partisse per il militare. La poligamia ...

LauraPausini : Questa sera in seconda serata su @RaiTre In anteprima,1 minuto di uno dei due video live che non avete mai visto f… - vogue_italia : La storia di Hollywood, come non l'avete mai vista ?? - vogue_italia : Non avete mai visto questo film iconico? Ecco 5 motivi per vederlo (che piaceranno soprattutto ai fashionisti) - fottuteterf : RT @kookietaae: ma voi avete mai pianto per il troppo stress causato dalla scuola? No per capire se sono anormale - pr0ngsx : RT @kookietaae: ma voi avete mai pianto per il troppo stress causato dalla scuola? No per capire se sono anormale -