Atalanta | autorizzati allenamenti individuali | il comunicato del club

(Di domenica 3 maggio 2020) L’ha autorizzato glipresso il centro sportivo a partire dal 5 maggio: ilufficiale L’ha concesso ai calciatori la possibilità di allenarsi presso il centro sportivo durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: «A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gliin forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento,B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedutee volontarie». «Agli atleti sarà permesso l’accesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta autorizzati

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Niente Immobile e Dzeko a Villa Borghese. Via libera per le corsette dei calciatori nei centri sportivi. Ma solo quelle. Una battaglia, nella guerra per la ripresa del campionato, il calcio potrebbe a ...Più che sui rispettivi terreni di gioco gli sport di oggi dovrebbero essere praticati in sartoria o nei laboratori della NASA. È da lì infatti che provengono i super-costumi che tanti record del mondo ...