Asma infantile | scoperto il ruolo della vitamina D

(Di domenica 3 maggio 2020) Concentrazioni neonatali più elevate diD potrebbero ridurre il rischio di sviluppo diad un’età compresa tra i 3 e i 9 anni Concentrazioni neonatali più elevate diD potrebbero ridurre il rischio di sviluppo diad un’età compresa tra i 3 e i 9 anni. Queste le conclusioni… L'articoloilD Corriere Nazionale.

fantaliz : @b_baolo L'asma giovanile e infantile molto spesso migliora. Io ne soffro da 4 anni. - masbarberi : RT @Microbioma_it: Asma infantile: uno studio pubblicato su @LancetRespirMed suggerisce che la recente diminuzione dell'incidenza della pat… - Microbioma_it : Asma infantile: uno studio pubblicato su @LancetRespirMed suggerisce che la recente diminuzione dell'incidenza dell… - L_Zanuccoli : La conferma: antibiotici aumentano il rischio di asma infantile #Postura #Movimento #Propriocezione #Salute… -

Ultime Notizie dalla rete : Asma infantile

Corriere Nazionale

"Troppi genitori hanno paura a portare i loro figli anche con crisi asmatica in ospedale a causa di Covid 19. Non solo è un grosso problema, ma è anche un errore enorme. I bambini con crisi asmatica d ...Come ci segnala Il Serpente di Galeno la rivista Plos One ha pubblicato una ricerca svedese condotta su bambini con asma e allergie. Sono stati presi a campione circa 198 bambini con asma e allergie e ...