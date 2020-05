Animal Crossing: New Horizons ha bisogno dell'esorcista: segnalati inquietanti comportamenti nelle opere fasulle di Volpolo (Di domenica 3 maggio 2020) Grazie ad uno degli ultimi aggiornamenti, Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch ha introdotto le opere d'arte, da acquistare e conservare nel museo. Questo, grazie al ritorno di Volpolo, fino a quel momento assente nel nuovo titolo.Purtroppo, c'è un piccolo dettaglio da tenere in considerazione: esiste la possibilità che l'opera venduta da Volpolo sia un falso. In questo caso, il curatore del museo Blatero non accetterà la donazione e dovrete tenervi il reperto farlocco.Se non altro, si tratta di quadri, statue e opere abbastanza interessanti e possono essere degli ottimi oggetti decorativi per le vostre case o la vostra isola, vero? Beh, vi converrà fare attenzione, perché pare che i falsi di Volpolo siano letteralmente posseduti dal demonio.Leggi altro... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons e le domande esistenziali : perché K.K Slider è l'unico a non avere vestiti addosso?

In Animal Crossing : New Horizons lo scrittore del film Rogue One - Gary Whitta - terrà un talk show

Animal Crossing : New Horizons protagonista del Financial Times dopo il taglio dei tassi di interesse (Di domenica 3 maggio 2020) Grazie ad uno degli ultimi aggiornamenti,: Newper Nintendo Switch ha introdotto le opere d'arte, da acquistare e conservare nel museo. Questo, grazie al ritorno di Volpolo, fino a quel momento assente nel nuovo titolo.Purtroppo, c'è un piccolo dettaglio da tenere in considerazione: esiste la possibilità che l'opera venduta da Volpolo sia un falso. In questo caso, il curatore del museo Blatero non accetterà la donazione e dovrete tenervi il reperto farlocco.Se non altro, si tratta di quadri, statue e opere abbastanza interessanti e possono essere degli ottimi oggetti decorativi per le vostre case o la vostra isola, vero? Beh, vi converrà fare attenzione, perché pare che i falsi di Volpolo siano letteralmente posseduti dal demonio.Leggi altro...

sole24ore : Videogiochi, perché la banca di Animal Crossing ha tagliato i tassi di interesse? - capitainthomas1 : @MariaCl48205283 @scartobio errou feiu o Nintendo Switch com: Super Mario Maker 2, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mari… - bacifinoaridere : Questa è la casetta sull'albero che ho commissionato di fare in animal crossing, sinceramente la vorrei - r4ffavain : Io a 15 anni: che schifo chi dice sempre 'amo' Adesso Io a Nathan Drake mentre gioco: amo ma dove devi andare mo?… - PokeMillennium : Ricreata la mappa di Sinnoh in Animal Crossing: New Horizons #PokemonMillennium #Sinnoh #Pokemon… -