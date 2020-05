‘Amici 17’, Emma Muscat volta pagina dopo la fine della storia con Biondo: “Ho trovato una persona molto molto speciale” (Video) (Di domenica 3 maggio 2020) E’ stato Amici 17 a far conoscere al pubblico italiano la splendida voce della cantante maltese Emma Muscat, e per Emma il programma di Maria De Filippi è stato molto importante non solo per la sua carriera, ma anche perché proprio durante la sua avventura nel talent show ha incontrato e si è innamorata del collega Biondo. Una storia d’amore la loro che però è giunta, seppur serenamente, al capolinea a maggio dell’anno scorso. La cantante nelle recenti ore è stata intervistata in diretta Instagram da Chi e nel corso della chiacchierata ha parlato sia della sua esperienza ad Amici, sia di come sta vivendo il lockdown a causa del Coronavirus e in ultimo ha anche svelato le novità circa la sua vita sentimentale. Per quanto riguarda Amici ha affermato che della sua avventura dentro la Scuola più famosa d’Italia ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 maggio 2020) E’ stato Amici 17 a far conoscere al pubblico italiano la splendida vocecantante maltese, e peril programma di Maria De Filippi è stato molto importante non solo per la sua carriera, ma anche perché proprio durante la sua avventura nel talent show ha incontrato e si è innamorata del collega. Unad’amore la loro che però è giunta, seppur serenamente, al capolinea a maggio dell’anno scorso. La cantante nelle recenti ore è stata intervistata in diretta Instagram da Chi e nel corsochiacchierata ha parlato siasua esperienza ad Amici, sia di come sta vivendo il lockdown a causa del Coronavirus e in ultimo ha anche svelato le novità circa la sua vita sentimentale. Per quanto riguarda Amici ha affermato chesua avventura dentro la Scuola più famosa d’Italia ...

