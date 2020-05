Amianto | nell’Aula di Casale Monferrato ci riuniamo per parlare di clima E coltivare la

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) di Vittoria Garrone “Arrivava l’dai piani di sotto, spostato su con l’aria, e noi dovevamo pesarlo e poi con dei forconi speciali buttarlo all’interno di vasconi dove veniva trattato. Il polverone d’che si sollevava durante queste operazioni era qualcosa di pauroso. A ripensarci oggi, ci muovevamo dentro una nuvola permanente di quelle fibre mortali. Ricordo benissimo che aspetto avevamo la sera, quando si usciva alla fine del turno, completamente bianchi in viso e in tutto il resto del corpo, con il rischio evidente che comportava tutto ciò anche per i nostri familiari”. Questa è una delle tante testimonianze di un ex operaio della Eternit di, città al centro della tragedia bianca che si è trovata a dover compiere una scelta: salute e ambiente o lavoro? Le conseguenze di quella fabbrica, ...