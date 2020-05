Amara sorpresa Covid in busta paga. Ecco quanto perderanno i lavoratori

(Di domenica 3 maggio 2020) Una batosta dietro l’altra. Iitaliani in cassa integrazione ordinaria e straordinaria per l’emergenza Coronavirus avranno un’altraincirca 472 euro. A denunciarlo, come riporta il Giornale, è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel report “Cassa integrazione:ci rimettono i”. Gli esperti parlano di una perdita media sulladel 36% in media nazionale. Una cifra enorme che passerà dal 37% del Nord (con una perdita di 512 euro), al 36% nel Centro (meno 469 euro) sino al Sud dove la perdita arriva al 33% con 396 euro in meno.le professioni più colpite Si legge nel report: «Le professioni maggiormente interessate dai tagli, sono quelle a più alta qualificazione. A partire da quelle intellettuali e ad elevata specializzazione, ...

Una batosta dietro l'altra. I lavoratori italiani in cassa integrazione ordinaria e straordinaria per l'emergenza Coronavirus avranno un'altra amara sorpresa. Perderanno in busta paga circa 472 euro.