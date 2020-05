Altri 3 casi di Covid19 nel Palermitano | negativi 100 tamponi al Cervello

Leggi su direttasicilia

(Di domenica 3 maggio 2020) Sono tre i nuovidiriscontrati in provincia di Palermo in 24 ore. È il risultato deieseguiti dai laboratori sulle persone rientrate dal Nord nei giorni scorsi. I tre nuovifanno salire dunque il totale dei contagi in provincia di Palermo a 390. Sono ancora 64 i ricoverati. Sono, invece 93 let persone guarite e 28 le persone decedute. Intanto ali cento medici e infermieri dell’ospedale che hanno eseguito i controlli sono risultati tuttial coronavirus. Tra due settimane dovranno ripetere il test. Hanno eseguito il tampone dopo che un infermiere del reparto Covid è risultato positivo. L’uomo, che si trova ricoverato nel reparto malattie infettive, è stabile e in buone condizioni di salute. L'articolodinel100alè stato pubblicato su ...