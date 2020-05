Alfonso Merlos il giornalista tradisce la moglie in diretta streamig “Donna nuda alle sue spalle ma non è la moglie” (FOTO) (Di domenica 3 maggio 2020) Alfonso Merlos svela il tradimento in diretta con la sua collega Alexia Rivas, è polemica sul web Nel corso del programma sul canale spagnolo Estado de Alarma, c’è stato un momento di grande imbarazzo. Il giornalista Alfonso Merlos ne è stato il protagonista. Nel suo intervento durante il collegamento in streaming, ha dovuto fare i conti con un ospite a sorpresa. Il giornalista, 41enne, stava presentando il rapporto al canale spagnolo quando una giovane donna nuda è entrata nell’inquadratura della webcam passando sotto gli occhi di tutti i telespettatori che hanno notato che non era la fidanzata di Merolos, ma era un’altra persona. Infatti, il giornalista è fidanzato con la star del Grande Fratello, Marta Lopez ma invece nello schermo è apparsa la giornalista ventisettenne Alexia Rivas. I telespettatori hanno subito capito che ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 3 maggio 2020)svela il tradimento incon la sua collega Alexia Rivas, è polemica sul web Nel corso del programma sul canale spagnolo Estado de Alarma, c’è stato un momento di grande imbarazzo. Ilne è stato il protagonista. Nel suo intervento durante il collegamento in streaming, ha dovuto fare i conti con un ospite a sorpresa. Il, 41enne, stava presentando il rapporto al canale spagnolo quando una giovane donnaè entrata nell’inquadratura della webcam passando sotto gli occhi di tutti i telespettatori che hanno notato che non era la fidanzata di Merolos, ma era un’altra persona. Infatti, ilè fidanzato con la star del Grande Fratello, Marta Lopez ma invece nello schermo è apparsa laventisettenne Alexia Rivas. I telespettatori hanno subito capito che ...

