Workin’ moms stagione 4 | quando inizia la serie Netflix Trama | anticipazioni | cast

È la divertentissima serie tv canadese basata sulle indaffaratissime mamme divise fra famiglia e lavoro. Workin'moms è pronta a ritornare su Netflix per la quarta stagione. Dopo le prime tre stagioni, la stagione 4 sarà trasmessa in prima visione in streaming sulla piattaforma Netflix dal 6 maggio 2020, dopo l'esordio su CBC il 18 febbraio 2020. Scopriamo tutte le curiosità e le anticipazioni sui nuovi 8 episodi. Workin' moms streaming Netflix quarta stagione: di cosa parla i personaggi, attori, Trama episodi La Trama è ambientata a Toronto, in Canada, dove un gruppo di quattro amiche trentenni si devono barcamenare fra gli impegni di famiglia e di lavoro. Dopo il periodo di congedo, tutte sono costrette a tornare in attività e ed essere puntuali in ufficio, nonostante i figli impegnativi e il poco tempo a disposizione.

