“Wonderland Palinuro | Quarantena in musica” | domenica il dj set di Giusy Consoli

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Continuano senza sosta le dirette facebook di Wonderlanddivenute un must, un appuntamento fisso per gli amanti della bella musica. Dopo i successi di visualizzazioni e consensi dei dj set di Dj Nika, Dj Carmela e Franklin Mora, del maestro della house Franco Moiraghi e della splendida e brava Nausica Dj,3 maggio dalle 17:00, rigorosamente live dal suo studio di produzione, la regina delle consolle dei locali più importanti d’Italia,. Un’ora tutta suonata in vinile per gli amanti e non di un sound tanto esclusivo quanto affascinante. Classe 1967dopo aver dettato il sound di locali come il Cocoricò di Riccione è produttrice di successo ed è stata direttrice e dj de Le Folie de Pigalle, tutta la sua passione e la ricerca di un sound esclusivo espressa ...