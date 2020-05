William e Kate | la principesssa Charlotte compie 5 anni | le foto inedite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) “Il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere quattro nuovegrafie della principessaprima del suo quinto compleanno domani. Le immagini sono state scattate dalla Duchessa mentre la famiglia aiutava a impacchettare e consegnare pacchi di cibo per pensionati isolati nell’area locale“. La piccolacinquee sul profilo Instagram KensingtonRoyal vengono pubblicate alcune, scattate durante le attività di supporto e di aiuto per la gente nelle qualisono impegnati. Nessuna festa è prevista per: anche per lei, come per la Regina, una videochiamata con la famiglia che sta passando l’isolamento in varie parti del mondo. Visualizza questo post su Instagram The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs ...