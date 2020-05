Volkswagen Tiguan - La storia della Suv prodotta in oltre sei milioni di unità FOTO GALLERY (Di sabato 2 maggio 2020) Anche se gli italiani hanno finora preferito la più piccola T-Roc, la Volkswagen Tiguan si conferma un modello di successo per la Casa di Wolfsburg, della quale è risultata lauto più venduta al mondo nel 2019, con oltre 900 mila esemplari. Un traguardo impressionante, se si pensa che ha scavalcato persino un mostro sacro come la Golf: segno dei tempi che cambiano, e di quanto sia sempre più forte lappeal delle Suv. Non è tutto: proprio in questi giorni, la vettura ha festeggiato i sei milioni di esemplari prodotti, dopo essere cresciuta di anno in anno. Per avere un termine di paragone con un modello di indubbio successo, la moderna Fiat 500, anchessa sul mercato dal 2007, deve ancora toccare quota quattro milioni di unità. Del resto, la Tiguan è un modello venduto nell80% dei paesi del mondo e prodotto in quattro diversi stabilimenti. Ne ... Leggi su quattroruote Volkswagen Tiguan - Ecco il primo bozzetto del restyling (Di sabato 2 maggio 2020) Anche se gli italiani hanno finora preferito la più piccola T-Roc, lasi conferma un modello di successo per la Casa di Wolfsburg,quale è risultata lauto più venduta al mondo nel 2019, con900 mila esemplari. Un traguardo impressionante, se si pensa che ha scavalcato persino un mostro sacro come la Golf: segno dei tempi che cambiano, e di quanto sia sempre più forte lappeal delle Suv. Non è tutto: proprio in questi giorni, la vettura ha festeggiato i seidi esemplari prodotti, dopo essere cresciuta di anno in anno. Per avere un termine di paragone con un modello di indubbio successo, la moderna Fiat 500, anchessa sul mercato dal 2007, deve ancora toccare quota quattrodi unità. Del resto, laè un modello venduto nell80% dei paesi del mondo e prodotto in quattro diversi stabilimenti. Ne ...

