Virus | bollettino | 28 710 morti | oggi 474 in crescita Diminuiscono i nuovi positivi

NinoMinieri : @vchiara_ Trump spera che i morti non superino i 100.000..poi il terremoto in Grecia...aspettiamo il bollettino e l… - VoceGiallorossa : ?? LIVE #COVID19 - Gli aggiornamenti delle 20:00 ???? #Azerbaigian, si torna in campo ?? Le parole di #Spadafora ?? Il… - AmbrettaM : @RaiNews Il bollettino sul Coronapanico non funziona più ? Ora parleranno della seconda ondata in autunno come se i… - Caffe_Graziella : RT @Patty66509580: La Asl ha diffuso il proprio bollettino aggiornato al 30 aprile. Netta la discesa dell’infezione in Provincia di Lecce h… - zazoomnews : Bollettino Protezione civile Coronavirus- Dati 1 maggio diffusione virus rallentata - #Bollettino #Protezione… -

Virus bollettino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Virus bollettino