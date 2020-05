Virgilio | il poeta che rivendicò la dignità del lavoro manuale

Leggi su panorama

(Di sabato 2 maggio 2020) Dopo il successo delle celebrazioni per il Dantedì, Panorama lancia una nuova proposta letteraria. Per affrontare questi tempi incerti, il suggerimento è di aggrapparci al nostro patrimonio culturale. E visto che, come ha scritto il 19 aprile Paolo Rumiz, il verso «è terapeutico come l'amore» e «la bellezza è l'antivirus più efficace», presentiamo sei interpreti della nostra tradizione. L'iniziativa Poesia per r-esistere è realizzata in collaborazione con alcuni docenti di Lettere dei licei Faes di Milano e con il professor Gianni Vacchelli, docente alla Statale di Milano. La seconda puntata è dedicata al classico per eccellenza.PublioMarone,mantovano del I secolo a.C, attraverso la sua poesia ci dà testimonianza di opere tra le più significative, arrivate fino a noi, per ...