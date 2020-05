Viola la quarantena e finisce in prigione | disavventura per il fratello del romanista

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Juan Pastore,del centrocampista della Roma Javier, è stato arrestato a Cordoba in Argentina per averto la, durante un controllo di polizia. Juan Manuel, 27 anni, era alla guida di un fuoristrada 4×4 insieme alla sorella Lorena che aveva un regolare permesso. Il ragazzo è stato portato alla stazione di polizia dove è stato trattenuto per circa due ore. Nella serata poi di venerdì il 27enne è stato rilasciato ed è rientrato a casa. Proprio ieri è arrivato l'appello di Javier Pastore per tornare ad allenarsi a Trigoria: "La Roma dal primo giorno ha voluto tutelare la salute e hanno messo tutto a disposizione per doverlo fare. E assurdo che dobbiamo aspettare ancora due settimane".