Villaggio Olimpico | attenzione alla riqualifica | ha un suo equilibrio | non stravolgiamolo!

(Di sabato 2 maggio 2020) In vista delle amministrative del 2021, il Municipio II di Roma stima di aprire un cantiere per un’area verde che tagli in due ilal costo di realizzazione previsto di circa 1.680.000 euro. Due degli architetti che hanno vinto il concorso abitano proprio lì. Aldi Roma abbiamo più spazi verdi che case, più alberi che residenti, almeno prima che ne cadessero decine per incuria. La maggior parte dei quali è deserta e abbandonata. Le zone falciate e curate lo sono grazie a residenti volontari, santi, i quali si trovano costretti non solo ad autofinanziarsi ma anche a smaltire da soli lo sfalcio che accumulano per evitare di essere multati! Le strade sono sgangherate, i marciapiedi divelti, abbandonate ovunque sostano da decenni moto, auto e biciclette, le mura delle piloty sono colme di cacca di piccione e scarabocchi, ...