VIDEO – Tarro, De Donno, Mallamaci: medici a confronto con Cossolo (Pres. Naz. Federfarma) (Di sabato 2 maggio 2020) Lontani geograficamente, vicinissimi per approccio metodologico e visione scientifica: il virologo Giulio Tarro, il cardiologo Vincenzo Mallamaci e lo pneumologo Giuseppe De Donno approfondiranno il tema-Covid19 lunedì, dalle ore 11 alle ore 13, collegati in diretta streaming. A confrontarsi ci sarà il Presidente nazionale Federfarma, Marco Cossolo. Un parterre di alto livello che promette lo sviluppo di tesi alternative, verosimilmente non collimanti con il pensiero e le interpretazioni medico-scientifiche oggi prevalenti. In sede di Presentazione, Mallamaci dice: “Ribadisco che approvo, condivido e faccio mie le analisi del dottore Giulio Tarro. Del famoso pneumologo De Donno sposo certamente le tesi sullo sviluppo della semplice ed economica terapia attraverso l’uso del plasma che, al momento però, non trova lo stesso interesse di altre in cui ... Leggi su ladenuncia Giulio Tarro "Galera per i pro-vax"/ Video - "Conte vuole il vaccino? E' un'idiozia"

Tarro Burioni | la polemica poi la previsione | “In estate finirà tutto” | VIDEO

Il virologo Tarro : “In estate avremo abbastanza immunizzati e si potrà uscire” | VIDEO (Di sabato 2 maggio 2020) Lontani geograficamente, vicinissimi per approccio metodologico e visione scientifica: il virologo Giulio, il cardiologo Vincenzoe lo pneumologo Giuseppe Deapprofondiranno il tema-Covid19 lunedì, dalle ore 11 alle ore 13, collegati in diretta streaming. A confrontarsi ci sarà ilidente nazionale, Marco. Un parterre di alto livello che promette lo sviluppo di tesi alternative, verosimilmente non collimanti con il pensiero e le interpretazioni medico-scientifiche oggi prevalenti. In sede dientazione,dice: “Ribadisco che approvo, condivido e faccio mie le analisi del dottore Giulio. Del famoso pneumologo Desposo certamente le tesi sullo sviluppo della semplice ed economica terapia attraverso l’uso del plasma che, al momento però, non trova lo stesso interesse di altre in cui ...

c_digiangiacomo : RT @claudia_saputo: #Coronavirus #Covid_19 Guarigioni in massimo 48 ore. O decessi negli ospedali che la stanno utilizzando. Tarro aveva… - Giovannadarco28 : RT @claudia_saputo: #Coronavirus #Covid_19 Guarigioni in massimo 48 ore. O decessi negli ospedali che la stanno utilizzando. Tarro aveva… - giardinodidio73 : RT @claudia_saputo: #Coronavirus #Covid_19 Guarigioni in massimo 48 ore. O decessi negli ospedali che la stanno utilizzando. Tarro aveva… - StregaBettina : RT @claudia_saputo: #Coronavirus #Covid_19 Guarigioni in massimo 48 ore. O decessi negli ospedali che la stanno utilizzando. Tarro aveva… - marcobg_NOEURO : RT @claudia_saputo: #Coronavirus #Covid_19 Guarigioni in massimo 48 ore. O decessi negli ospedali che la stanno utilizzando. Tarro aveva… -