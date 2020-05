Vicepresidente FIFA: «Ripresa Serie A? Non decidiamo noi. Il prossimo calciomercato…» (Di sabato 2 maggio 2020) Il Vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF, Victor Montagliani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva Victor Montagliani, Vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della Ripresa della Serie A. Queste le parole riportate da TMW. Serie A – «Stiamo seguendo il dibattito che c’è in Italia sulla Ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico: per la prima volta nella vita del calcio moderno forse non è il calcio che decide, ma sono i governi o i responsabili della sanità a decidere di giocare. Noi seguiamo e aiutiamo dove possibile. A livello decisionale ci sono tre livelli: quello domestico sui campionati, di confederazione sulle coppe e internazionale sulle competizioni delle Nazionali. La situazione è ... Leggi su calcionews24 Vicepresidente FIFA annuncia : "Valutiamo calendario su anno solare subito"

Scadenze Mertens-Callejon - vicepresidente FIFA : "Via libera per prolungare contratto"

