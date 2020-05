Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 2 MAGGIOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS,NELLA DOMANI DOMENICA 3 MAGGIO E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: NELLE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI DOMENICA 3 MAGGIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO PREVISTA INTERRUZIONE DELLA TRATTA CASTRO PRETORIO –LAURENTINA PER L’INTERA GIORNATA.I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA ...