Venezuela | rivolta tragica in carcere | morti oltre 40 detenuti

In Venezuela arriva la tragica rivolta in carcere. oltre 40 detenuti perdono la vita nelle celle di Los Llanos a Guanare nello stato di Portuguesa. Tragico avvenimento in Venezuela, dove una rivolta nel carcere di Los Llanos a Guanare, nello stato centrale del Portuguesa, ha portato ad oltre 40 morti. Una rivolta nata all'improvviso.

Sono morte almeno 46 persone e diverse sono state ferite in una rivolta avvenuta in un carcere del Venezuela. La sommossa si è scatenata venerdì intorno all'ora di pranzo con un tentativo di evasione ...

