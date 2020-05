Vendita di mascherine senza requisiti: denunciati due farmacisti (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Nella giornata del 30 aprile 2020, i Carabinieri della Stazione di Nocera Inferiore, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di frode in commercio, due farmacisti nocerini. La denuncia in stato di libertà è scattata a seguito di una attenta attività di vigilanza condotta dagli uomini dell’Arma, finalizzata al rispetto delle norme introdotte per salvaguardare la pubblica incolumità dall’emergenza corona virus. La condotta illecita, posta in essere dai gestori della farmacia, è consistita nell’aver commercializzato, a prezzo maggiorato, una partita di mascherine di tipo chirurgico recanti sulla confezione la dicitura “FFP2”, ma in realtà prive dei corrispondenti requisiti. Residue mascherine rinvenute presso l’esercizio ... Leggi su anteprima24 Crai sospende la vendita delle mascherine : prezzo troppo basso

Il gruppo CRAI e il ritiro dalla vendita delle mascherine a 50 centesimi

Al momento non è facile reperire mascherine per bambini, ma il 4 maggio è vicino e bisogna cominciare ad attrezzarsi. Anna nel suo negozio di abbigliamento per ragazzi, non avrebbe mai pensato, fino a ...

Inoltre, più di 100 mila - tra mascherine protettive e termometri ottici con rilevamento ... della Repubblica di Roma per i reati di frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti contraffatti ...

