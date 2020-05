“Vedo il coronavirus in grande ritirata dall’Italia ed il caldo sarà d’aiuto”, spiega il virologo Usa (Di sabato 2 maggio 2020) “Guardando la regolarità con cui i numeri di Covid-19 in Italia continuino a scendere, è forte la tentazione di dire: ‘Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente‘. Ma mi rendo conto che la sofferenza economica e socio-sanitaria legata al lock-down ormai sta superando quella causata dal virus”. Così, sottolineando che ”Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia”, Guido Silvestri, noto virologo e docente alla Emory University di Atlanta (Usa), dopo aver ‘analizzato’ gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Protezione civile sull’attuale situazione sanitaria in Italia. “Calano i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri ... Leggi su italiasera Coronavirus - Maria Grazia Cucinotta sbotta : “Vedo che la gente minc*** resterà sempre minc***”

Coronavirus - infermiera laureata via Skype : “Vedo gente morire ogni giorno”

Coronavirus - primario di Codogno : “Vedo le mie figlie solo in video” (Di sabato 2 maggio 2020) “Guardando la regolarità con cui i numeri di Covid-19 in Italia continuino a scendere, è forte la tentazione di dire: ‘Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente‘. Ma mi rendo conto che la sofferenza economica e socio-sanitaria legata al lock-down ormai sta superando quella causata dal virus”. Così, sottolineando che ”Continua ladi Sars-CoV-2 dall’Italia”, Guido Silvestri, noto virologo e docente alla Emory University di Atlanta (Usa), dopo aver ‘analizzato’ gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Protezione civile sull’attuale situazione sanitaria in Italia. “Calano i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri ...

La7tv : #dimartedi 'Se i parrucchieri riuscissero ad applicare delle misure di contenimento, con appuntamenti fissati bene… - zazoomblog : “Vedo il coronavirus in grande ritirata dall’Italia ed il caldo sarà d’aiuto” spiega il virologo Usa - #“Vedo… - italiaserait : “Vedo il coronavirus in grande ritirata dall’Italia ed il caldo sarà d’aiuto”, spiega il virologo Usa… - generacomplotti : #fakeNews Secondo un ingegnere il #SARSCoV2 non è un complotto delle lobby gay per distruggere la specie umana ed i… - IosonoScala : @ria_valle Tutto dipende da come una persona sente e interpreta una cosa. Anche io ci vedo la 'morte del coronaviru… -