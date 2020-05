Vagnati Toro, c’è l’intesa coi granata: sarà il nuovo direttore sportivo (Di sabato 2 maggio 2020) Accordo raggiunto fra le due parti: dopo la separazione con la Spal, Vagnati diventerà il nuovo direttore sportivo del Toro Dopo l’annuncio della risoluzione del suo contratto con la Spal, Davide Vagnati entrerà a far parte della dirigenza del Toro. Come riportato da Sky Sport, l’ex biancoazzurro ricoprirà la carica di direttore sportivo granata. Le due parti hanno trovato un accordo a seguito dei colloqui avvenuti nei giorni scorsi. Vagnati firmerà un contratto biennale con il Torino, in cui è prevista un opzione per una terza stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Vagnati Toro : possibile incarico da direttore sportivo nel club granata (Di sabato 2 maggio 2020) Accordo raggiunto fra le due parti: dopo la separazione con la Spal,diventerà ildelDopo l’annuncio della risoluzione del suo contratto con la Spal, Davideentrerà a far parte della dirigenza del. Come riportato da Sky Sport, l’ex biancoazzurro ricoprirà la carica di. Le due parti hanno trovato un accordo a seguito dei colloqui avvenuti nei giorni scorsi.firmerà un contratto biennale con il Torino, in cui è prevista un opzione per una terza stagione. Leggi su Calcionews24.com

valetacconelli : @MatteoPedrosi ma per Vagnati al Toro come nuovo DS...ci sarà il tuo 'tic toc'? - toropuntoit : #Vagnati e il #Torino, prove di accordo. E in granata arriverebbe anche il braccio destro del ds - simalu78 : @AndreaElToro @Toro_News @TorinoFC_1906 Lui deve Dirigere e avere potere decisionale, Bava AD alla Marotta, Vagnati… - PINOVERZA3 : @NicoSchira Ciao Nicolò. Scusa per il disturbo. Vorrei chiederti una cosa. Davide Vagnati diventerà il nuovo direttore sportivo del Toro? - PINOVERZA3 : @MatteoPedrosi ciao Matteo. Scusa se ti disturbo. Vorrei farti una domanda spero tanto tu mi risponda. Davide Vagna… -