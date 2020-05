Vaccino accessibile a tutti | Ue lancia raccolta fondi da 7 | 5 miliardi

Ravenna24ore : Giovane ravennate chiede ai leader europei un vaccino per il Covid-19 accessibile a tutti - news_ravenna : Giovane ravennate chiede ai leader europei un vaccino per il Covid-19 accessibile a tutti - AristarcoScann1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus VACCINO, un'alleanza internazionale. Senza #USA e #Cina. #Macron: la solu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino accessibile

ravennanotizie.it

Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio, i farmaci che si stanno studiando, le conseguenze per l ...Dalla Ue un patto per la ricerca di un vaccino contro il coronavirus. Il piano punta a raccogliere nella giornata di lunedì 4 maggio attraverso una conferenza di donatori almeno 7,5 miliardi di euro.