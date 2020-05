USA, Trump sta con i manifestanti armati in Michigan: “Brave persone” (Di sabato 2 maggio 2020) USA, Trump sta con i manifestanti armati in Michigan: “Brave persone”. Il Presidente americano giustifica l’arrabbiatura dei dimostranti che hanno fatto irruzione nel Municipio di Lansing Non è un momento facile per i cittadini di ogni parte del mondo. I continui lockdown forzati per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19 stanno portando al collasso … L'articolo USA, Trump sta con i manifestanti armati in Michigan: “Brave persone” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Quanto guadagna Donald Trump : stipendio e patrimonio del Presidente Usa

rtl1025 : ?? Gli #StatiUniti autorizzano d'urgenza l'uso del #remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l'#Ebola,… - repubblica : Coronavirus mondo, Usa, Trump: via libera al remdesivir per la cura. In Europa i morti sono oltre 140 mila [aggiorn… - repubblica : Coronavirus mondo, Usa, Trump: vial libera al remdesivir per la cura. In Europa i morti sono oltre 140 mila [aggior… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Trump: spero bilancio vittime Usa 'inferiore a 100mila' #usa - LaPresse_news : Coronavirus, Trump: 'Spero negli Usa meno di 100mila vittime' -

