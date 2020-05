USA | si schianta un elicottero | gravemente feriti due agenti di polizia

(Di sabato 2 maggio 2020) USA, siunduedi. L’incidente è accaduto a Houston venerdì notte Undelladi Houston si èto, provocando l’ospedalizzazione di due ufficiali a bordo. A comunicarlo è stato il dipartimento sottolineando che i due non sono in pericolo di vita. Ladi Houston ha … L'articolo USA, siunduediproviene da www.inews24.it.

PicoPaperopoli : ?? #26Aprile 1962 – USA/Programma Ranger: il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla luna. ?? ?? #AccaddeOggi - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 26 Aprile 1962 – USA/Programma Ranger: il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla luna - oggi_accadde : #accaddeoggi #26aprile 1962 – #USA/Programma Ranger: il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla Luna - Accadde_Oggi : 1962 – USA/Programma Ranger: il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla Luna; #AccaddeOggi - sulsitodisimone : 26 Aprile 1962 – USA/Programma Ranger: il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla luna -

Ultime Notizie dalla rete : USA schianta

Farodiroma

LIVE – Incidente aereo: elicottero si schianta al suolo. Due i ricoverati con urgenza in ospedale. Grande apprensione per la vicenda di questi ultimi minuti. La notizia sta immediatamente facendo il g ...La sera prima dei funerali, un capitano dei carabinieri cambia i programmi per la cerimonia. Telefona al magistrato e spiega che qualcosa non quadra. Il pm cancella il nulla osta per la sepoltura. Ric ...